Mercato : Tottenham veut Lautaro Martinez, mais…

L'Inter Milan et Tottenham sont d'accord. Les 70 M€ proposés par les Spurs satisfont pleinement les Nerazzurri qui sont prêts pour cela à se séparer de Lautaro Martinez. Le problème dans cette histoire, c'est que le principal intéressé ne souhaite pas quitter Milan. Et un second obstacle se pose également.

D'après le Dailymail, c'est un coup de billard à trois bandes qui empêcherait l'affaire d'être conclue. Et Chelsea n'y est pas pour rien. Les Blues sont en passe de rapatrier Romelu Lukaku et l'Inter Milan ne veut pas se séparer de ses deux flèches offensives en même temps. Autrement dit, malgré le gain potentiel sur la vente de Martinez, celui-ci ne quittera pas l'Inter en cas de départ de Lukaku.

Quant à l'agent de l'attaquant argentin, il a déclaré que son joueur était "à l'aise" là où il était. Rien de très encourageant pour Tottenham qui espérait ainsi montrer à un certain Harry Kane son envie de renforcer l'équipe pour enfin tenter d'accrocher un trophée.