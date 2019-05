Mercato Tottenham: Une pépite du Benfica dans le viseur

Si l'Europe n'en a que pour Joao Felix ces dernières semaines, le Benfica compte dans ses rangs un autre jeune milieu de terrain très demandé. Selon le Daily Mirror, Tottenham, finaliste de la Ligue des champions, s'est sérieusement positionné sur le dossier Gedson Fernandes. Le Portugais de 20 ans réussit une saison probantes sous le maillot lisboète et risque d'être l'objet d'une lutte à trois entre les Spurs, Liverpool et Manchester United, à en croire le quotidien. International depuis 2018 (2 sélections), Fernandes s'est fait remarquer en Ligue des champions cette année pour y avoir inscrit deux buts. Lié avec le Benfica jusqu'en 2023, Gedson Fernandes ne sera pas bradé et la formation lusitanienne réclamerait plus de 40 millions d'euros pour entamer des discussions.