Mercato Tottenham: Rose, Trippier et Aurier poussés dehors ?

Tottenham devrait se montrer plus offensif sur le front des transferts cet été, en témoigne le recrutement du Lyonnais Tanguy Ndombele contre 70 millions d'euros, après être resté inactif sur les deux dernières fenêtres de mutations. Mais des départs sont également à prévoir chez les Spurs.

Et selon le Daily Mail, Mauricio Pochettino a établi une liste de joueurs invités à se diriger vers la sortie avant le début de l'exercice 2019-2020. Vincent Janssen, Cameron Carter-Vickers, Josh Onomah et Marcus Edwards figureraient assez logiquement parmi les indésirables, tout comme Victor Wanyama. Plus surprenant, les défenseurs Kieran Trippier, Serge Aurier et Danny Rose seraient aussi invités à se trouver une nouvelle terre d'accueil.