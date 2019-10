Mercato Tottenham: Pochettino est venu superviser un joueur du Barça

Le finaliste de la dernière Ligue des champions n'est pas au mieux. Et le prochain marché des transferts devrait être agité dans les deux sens, notamment avec le probable départ de Christian Eriksen en milieu de terrain. Mais Mauricio Pochettino, qui s'est beaucoup plaint de cette situation incertaine pour plusieurs joueurs, continue de prospecter. Ainsi, l'entraîneur des Spurs était à Barcelone pour voir à l'oeuvre Carlos Alena, l'une des promesses du centre de formation, affirme Mundo Deportivo. A 21 ans, il aspire à jouer et les prétendants ne manquaient déjà pas l'été dernier. Pochettino aimerait en faire le remplaçant d'Eriksen et compte bien revenir à la charge dès janvier prochain.