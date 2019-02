Resté muet lors des deux dernières fenêtres de transferts, Tottenham devrait enfin recruter l'été prochain, ce dans le but de renforcer une équipe qui parvient à se mêler à la course au titre outre-Manche, dans la roue de Manchester City et Liverpool. Or, selon la presse transalpine, les Spurs pourraient mettre la main sur un ailier annoncé dans le collimateur de Manchester United depuis plusieurs mois.

En effet, Ivan Perisic plairait beaucoup au manager Mauricio Pochettino. L'international croate, finaliste malheureux du dernier Mondial, aurait même été supervisé dimanche dernier à l'occasion du succès (2-1) obtenu par les Lombards au détriment de la Sampdoria de Gênes (24e journée de Serie A).