Mercato Tottenham: Lo Celso passe sa visite médicale

Le transfert de Giovani Lo Celso à Tottenham est en passe d'être bouclé. Selon le Telegraph, l'ancien joueur du PSG est en train de passer avec sa visite médicale avec le club londonien.

D'après la presse espagnole, les Spurs et le Betis Séville auraient trouvé un accord pour un prêt payant de 16 millions d'euros, avec une option d'achat d'environ 41 millions d'euros, payable à l'été 2020.

Giovani Lo Celso is undergoing his medical at Tottenham Hotspur. Deal close to completion