Mercato Tottenham: Llorente veut prolonger

L'attaquant de Tottenham, Fernando Llorente, sous contrat avec les Spurs jusqu'au 30 juin prochain, a confié à Sky Sports son envie de prolonger avec le club londonien, lui qui pourtant est cantonné à un rôle de doublure d'Harry Kane.

"Le projet m’a enthousiasmé et malgré le fait d’avoir joué un rôle secondaire dans l’équipe, cela en valait définitivement la peine. Ce fut une expérience merveilleuse [...] J’aimerais rester encore un an, mais la vérité est que je n’y pense pas beaucoup pour le moment", a déclaré l'ex-joueur de Bilbao, qui n'a marqué qu'un seul et unique but avec Tottenham cette saison en 19 matches de Premier League (5 titularisations).

Mauricio Pochettino semble donc avoir l'avenir de l'international espagnol entre ses mains.