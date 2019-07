Mercato Tottenham: Dani Ceballos en approche ?

Tottenham serait en passe de boucler la signature de Dani Ceballos. Selon AS, le milieu de terrain du Real Madrid devrait rejoindre les Spurs sous peu, Mauricio Pochettino ayant réussi à convaincre le joueur de 22 ans qu'il s'agissait du meilleur choix pour lui, l'AC Milan étant également sur les rangs. Ceballos ne fait plus partie des plans de Zinédine Zidane pour la saison prochaine et expliquait récemment dans la presse espagnole vouloir être important dans sa prochaine équipe. Si cette signature se confirme, il s'agira du deuxième renfort dans l'entrejeu pour les finalistes de la dernière Ligue des champions. L'international français Tanguy Ndombele s'est engagé avec les Spurs plus tôt dans la semaine.