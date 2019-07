Mercato Tottenham: Clarke, première recrue depuis un an et demi

Un mini-événement dans le nord de Londres. Tottenham a annoncé mardi le recrutement de Jack Clarke, jeune ailier anglais de 18 ans évoluant à Leeds United. C'est la première recrue des Spurs depuis un an et demi, et la venue de Lucas Moura en janvier 2018.

Un besoin de renouveler l'effectif a dû se faire ressentir chez le vice-champion d'Europe, puisque Tanguy Ndombele devrait aussi arriver prochainement. De son côté, Jack Clarke, qui a signé jusqu'en 2023, va être immédiatement prêté au club entraîné par Marcelo Bielsa pour la saison prochaine.