Mercato Tottenham : Accord trouvé avec Fernandes

Tottenham ne compte pas s'arrêter avant la fin du mercato britannique ce jeudi à 18h. Après avoir trouvé un accord avec la Juventus pour Paulo Dybala, et entamé les négociations pour Philippe Coutinho, c'est désormais Bruno Fernandes qui pourrait rejoindre les Spurs. Selon O Jogo, le meilleur joueur de la Liga portugaise précédente aurait trouvé un accord contractuel avec le dernier finaliste de la Ligue des champions, pour un salaire de 3,5 millions par an, sur cinq saisons. Désormais les deux clubs doivent s'entendre, ce qui s'annonce plus compliqué.

Auteur d'une saison éblouissante (33 matches, 20 buts, 13 passes décisives), Bruno Fernandes a été annoncé à de multiples reprises à Manchester United, mais également à Manchester City et au Real Madrid.