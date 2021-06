Mercato - Todibo, se queda à Nice !

Jean-Clair Todibo avait été prêté à Nice en fin de mercato d'hiver par le Barça qui ne comptait plus vraiment sur lui. A l'époque, la presse catalane avait estimée l'option d'achat à une somme comprise entre 8,5 et 15 millions d'euros selon les bonus. La durée de l'engagement est de cinq ans selon une source ayant connaissance du dossier. L'opération était dans les tuyaux depuis un certain temps et les cinq mois convaincants de prêt dans l'équipe azuréenne. Après un mini tour d'Europe, Todibo a trouvé la stabilité sur la Côte d'Azur et veut s'inscrire dans la durée chez les Aiglons. Il a d'ailleurs disputé avec Nice plus de matches professionnels (17 toutes compétitions confondues, 1 but) qu'avec ses quatre premiers clubs, Toulouse, le Barça, Schalke 04 et Benfica Lisbonne, et a enlevé l'adhésion de la direction niçoise.

Première recrue estivale de Nice, il a devancé Christophe Galtier, l'entraîneur ayant conduit Lille au titre de champion de France, à qui l'OGCN d'Ineos, pense très fort pour relancer son ambitieux projet sportif. Jean-Clair Todibo qui a repris individuellement le travail, pourrait être la seule "nouveauté", lundi, lors de la rentrée des Aiglons, pour une journée consacrée aux premiers tests médicaux, à moins que les directions du Losc et de Nice ne trouvent d'ici là un terrain d'entente au sujet du technicien.