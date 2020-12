Thomas Tuchel a été remercié par le PSG à la suite du dernier match de l’année civile. Le technicien allemand ne devrait pas avoir trop de difficultés pour se consoler et passer rapidement à autre chose. Il pourrait avoir la possibilité de se relancer ailleurs. Le quotidien The Bild indique qu’il a déjà de sérieuses touches avec Arsenal.

Tuchel en stand-by pour rebondir à Arsenal



Chez les Gunners, le manager Mikel Arteta se trouve actuellement dans une position très inconfortable. Malgré les mauvais résultats, il a été conforté dans son rôle par sa direction, mais il n’est pas certain pour autant de rester en fonction trop longtemps. Au prochain faux-pas, il est susceptible de sauter et si tel est le cas alors Tuchel sera en pole position pour lui succéder.



Tuchel serait très intéressé par un challenge en Angleterre. C’est un championnat qui le séduit beaucoup et il se verrait bien y poursuivre son parcours après avoir déjà coaché en Bundesliga et en Ligue 1. En plus d’Arsenal, Manchester United l’aurait dans son viseur au cas où il venait à se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer.