Ça va se faire



Thiago Mendes déjà prêt à quitter l'Olympique Lyonnais ? Globoesporte affirme que le milieu de terrain pourrait déjà faire ses valises, un an seulement après son arrivée entre Rhône et Saône. L'ancien Lillois, si souvent décrié ces derniers mois, pourrait prendre la direction de la Bundesliga en Allemagne et plus précisément, celle du club de Wolfsburg. Âgé de 28 ans, le natif de Sao Luis pourrait donc déjà être tenté de se relancer ailleurs. L'OL, qui ne devrait pas jouer l'Europe l'an prochain, pourrait décider de s'en séparer mais tiendrait aux 25 millions dépensés pour le recruter, il y a tout juste un an de cela.

Les rumeurs fiables



Et si Paul Pogba restait à Manchester United ? Après avoir été au centre de nombreuses rumeurs de départ vers le Real Madrid depuis au moins l'été dernier, le milieu de terrain français pourrait finalement signer un nouveau bail en faveur de la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjaer. Dans tous les cas, le technicien norvégien semblerait optimiste et plusieurs médias locaux assurent même que des discussions seraient actuellement en cours entre les deux parties. Revenu chez les Red Devils en 2016, le champion du monde tricolore, qui semble d'ailleurs avoir retrouvé la forme, tout comme son équipe, ne découvrirait donc pas tout de suite la Liga.

Les rumeurs loin d'être fiables

Luka Jovic pourrait ne pas faire long feu au Real Madrid, d'après Marca. Le média espagnol indique même que l'international serbe aurait été placé en tête de la liste des transferts. Pourtant, l'ancien pensionnaire de Benfica, débarqué en juin 2019, a coûté pas moins de 60 millions d'euros au club de Zinédine Zidane. Âgé de 22 ans, le natif de Bijeljina n'aurait donc pas convaincu ses dirigeants actuels dans une saison où ses apparitions ont été plus que rares. D'ailleurs, depuis la reprise, Luka Jovic est aux abonnés absents. De là à penser que le Real Madrid se débarrasserait de lui seulement un an après...