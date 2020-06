Mercato : Thauvin bradé, Kurzawa conservé, Dybala sous pression ?

Les rumeurs fiables...

L’avenir de Paulo Dybala à la Juventus reste incertain et un certain rapport de force se met en place entre l’Argentin et le club turinois dans le cadre des négociations en vue d’une prolongation de contrat. Selon Tuttosport, la « Vieille Dame » serait prête à proposer un juteux contrat à « La Joya », avec dix millions d’euros annuels jusqu’en 2024 ou 2025 à la clé. Toutefois, cette proposition de contrat serait conditionnée à un retour en forme de l’ancien joueur de Palerme, dont les performances ces derniers mois sont en demi-teinte.





Alors que l’avenir de joueurs comme Thiago Silva, Edinson Cavani et Thomas Meunier semble désormais scellé, le PSG pourrait surprendre beaucoup de monde. En effet, selon RMC et Le Parisien, le club de la Capitale pourrait faire prolonger Layvin Kurzawa au-delà du mois d’août. Une décision qui serait liée aux difficultés éprouvées par Leonardo à recruter un nouvel arrière gauche pour épauler Juan Bernat, avec notamment le nom d’Alex Telles qui est souvent revenu dans l’entourage du club champion de France.





Avec Paul Bernardoni désormais parti du côté d’Angers après avoir été prêté deux ans par Bordeaux, Nîmes est à la recherche d’un nouveau gardien titulaire. Et, selon La Dépêche du Midi, les « Crocos » ont trouvé leur bonheur avec Baptiste Reynet. L’actuel gardien de Toulouse est en bonne place pour remplacer l’international espoir. Le TFC, pour sa part, cible le gardien de Nantes Maxime Dupé, qui sort d’un prêt à Clermont, et Jérôme Prior, titulaire à Valenciennes.

Les rumeurs peu fiables...



Il avait récemment clamé qu’il resterait à Marseille... mais, selon L’Equipe, la donne a changé du côté des dirigeants de l’OM. En effet, selon le quotidien sportif, Jacques-Henri Eyraud aurait revu à la baisse ses prétentions pour l’éphémère joueur de Lille. Alors que le club phocéen a été sanctionné par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier et à un an de la fin du contrat de Florian Thauvin, un départ dès cet été n’est pas à écarter afin de faire entrer des liquidités et alléger la masse salariale. Le prix serait désormais fixé à 20 millions d’euros, un montant qui pourrait relancer l’intérêt de certains clubs pour le joueur révélé sous les couleurs de Bastia.





João Felix attire les convoitises. Arrivé à l’Atlético de Madrid contre la modique somme de 126 millions d’euros, l’international portugais aurait fait l’objet d’une offre encore plus impressionnante. En effet, selon Goal, un club anglais dont l’identité n’a pas filtré n’aurait pas hésité à mettre 150 millions d’euros sur la table pour faire venir l’ancien joueur de Benfica, à qui il reste encore six ans de contrat dans la capitale espagnole. Toutefois, malgré son montant élevé, cette offre a été balayée par les dirigeants de l’Atlético de Madrid, qui croient dur comme fer en João Felix pour faire oublier Antoine Griezmann.





Et si Philippe Coutinho retrouvait bien la Premier League la saison prochaine. N’entrant plus dans les plans du Bayern Munich et, donc, sur le retour au FC Barcelone à l’issue de son prêt, l’international brésilien pourrait ne pas s’éterniser en Catalogne. En effet, selon le Daily Mail, Everton serait prêt à accuellir l’ancienne étoile de Liverpool dans le cadre d’un prêt d’un an, avec un tiers du salaire pris en charge par les Blaugrana. S’il devait rejoindre le club dirigé par Carlo Ancelotti, Philippe Coutinho risque d’être bien reçu du côté d’Anfield.