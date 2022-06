Mercato - Tchouaméni au Real Madrid pour 100 M€ !

Les clubs du Real Madrid et de l'AS Monaco ont officialisé l'arrivée du milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni chez les champions d'Europe pour six saisons, samedi dans deux communiqués distincts. L'international, âgé de 22 ans, doit encore passer la visite médicale avant de signer son contrat et d'être présenté, mardi à 12h00, au Stade Santiago Bernabeu.

Actuellement en sélection avec l'équipe de France, Tchouaméni est le seul joueur du groupe de Didier Deschamps à avoir été titulaire lors des trois premiers matches des Bleus (contre le Danemark, en Croatie et en Autriche) du groupe 1 de la Ligue des nations. L'équipe de France dispute une dernière rencontre dans cette compétition lundi, au Stade de France contre la Croatie.

Arrivé à Monaco en provenance de Bordeaux en janvier 2020 pour un transfert de 20 millions d'euros, Tchouaméni quitte le club de la Principauté contre, selon différentes sources très proches du dossier, 80 millions d'euros, auxquels se rajoutent 20 millions d'euros sous forme de divers bonus. Selon ces mêmes sources, Monaco doit reverser 10% de la plus-value réalisée à Bordeaux, soit 6 millions d'euros, hors bonus.