Mercato : Tanguy Ndombele finalement prêté à l'OL ?

Si le futur de Tanguy Ndombele ne semble plus passer par un club de Tottenham qui souhaite à tout prix s'en défaire, les candidats à l'accueil de l'international tricolore se sont déclarés du côté de la Ligue 1. C'est d'abord le PSG qui a levé la main, mais si Mauricio Pochettino souhaite récupérer celui qu'il a entraîné chez les Spurs, Leonardo serait beaucoup moins emballé par la perspective de l'accueillir. De son côté, l'Olympique Lyonnais a fait un premier pas.



Il n'y a donc pas que Paris qui discute avec les représentants de Tanguy Ndombele. Comme le révélait TF1 samedi soir, les recruteurs lyonnais ont eux aussi noué des contacts avec l'ancien Gone. L'idée est de se faire prêter le milieu de terrain de 25 ans jusqu'au terme de la saison. Le profil de Ndombele en ferait le successeur attitré d'un Bruno Guimaraes parti cet hiver vers Newcastle.



Pour l'heure, les négociations se poursuivent et le dossier ne sera pas simple pour des Lyonnais qui ne sont pas seuls sur le coup puisqu'en plus du PSG, le Valence CF et le Bayer Leverkusen demeurent des candidats sérieux.