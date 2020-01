👊🏻 HOŞ GELDİN SYAM BEN YOUSSEF!



Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa forması giyen savunma oyuncusu Syam Ben Youssef ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/u4dLalo64a

— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor_) January 25, 2020

. Au lendemain de l'arrivée de son compatriote Oussama Haddadi,(30 ans) quitte samedi le club stambouliote pour, où l'ancien de l'Espérance de Tunis et de Caen a été prêté pour six mois plus une année supplémentaire en option.