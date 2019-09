Mercato Sporting: B. Fernandes disponible en janvier ?

Tout au long du mercato estival qui vient de s'achever, Bruno Fernandes a été annoncé un peu partout en Europe, de Manchester United au Real Madrid, en passant même par le Paris Saint-Germain. Mais le milieu de terrain international portugais est resté au Sporting Club Portugal.

Néanmoins, selon les informations d'O Jogo, l'intéressé serait un sérieux candidat au départ en janvier prochain, avec des contacts toujours existants entre la formation lisboète et plusieurs équipes de Premier League, les Merengues et Rouge et Bleu étant aussi positionnés. Depuis l'entame de l'exercice en cours, Bruno Fernandes continue d'impressionner, déjà auteur de 2 buts et 4 passes décisives.