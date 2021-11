✍🏻 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗦𝗶𝗼

L’attaquant franco-ivoirien s’est engagé avec le FC Sion jusqu’en juin 2023. Il s’entraînait depuis quelques semaines avec le groupe. #FCSion #TousEnsemble❤️🤍



— FC Sion (@FCSion) November 23, 2021

. Sans club depuis son départ de Gençlerbirligi cet été, l'attaquant international ivoirien (25 sélections, 3 buts), le club de ses débuts professionnels. Sous ses couleurs, le joueur formé à Nantes avait remporté la Coupe de Suisse en 2011, marquant même le premier but de la finale contre Neuchâtel Xamax (2-0).(Wolfsbourg, Augsbourg),(Sochaux, Bastia, Rennes, Montpellier), le joueur de 32 ans a aussi gagné deux titres de champion de Suisse avec le FC Bâle.Giovanni Sio pense avant tout être capable d'. « J'ai emmagasiné beaucoup d’expériences différentes. Pour les plus jeunes, je pourraisen leur donnant des conseils, a confié la recrue au site officiel du FC Sion. Mais il faudra également rester focus sur l’objectif du club qui est de remonter au classement. Je suis plus là pour être compétitif, c'est certain, mais si je peux aider, tant mieux. Il y a de la qualité chez tous les attaquants présents, et si je peux leur donner quelques conseils, ce sera avec grand plaisir. Mais bien sûr, mon objectif personnel est de marquer des buts pour aider l’équipe. »