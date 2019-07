Mercato Sheffield Utd: Mousset débarque pour un montant record

Lys Mousset, l'attaquant français de Bournemouth, s'est engagé dimanche avec Sheffield United, promu en Premier League cette saison. Les Blades ont déboursé 10.5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien attaquant du Havre. Il s'agit du transfert le plus conséquent de l'histoire du club du South Yorkshire. Mousset, 23 ans, a marqué un but en 21 apparitions en Premier League, majoritairement en sortie de banc. Il avait rejoint Bournemouth en 2016 contre 7 millions d'euros.

Welcome to the Blades, Lys ✍️ pic.twitter.com/1MZ1MajOJ7