Mercato Shakhtar: Un jeune Brésilien signe

Le Shakhtar Donetsk aime acheter au Brésil, le club ukrainien l'a encore prouvé jeudi en officialisant l'arrivée de Tete (19 ans). International auriverde U20, le jeune milieu offensif débarque en provenance du Grêmio contre 15 millions d'euros. Le joueur a paraphé un contrat de cinq ans avec le leader du championnat ukrainien. Sa clause libératoire a été fixée à 150 millions d'euros, a indiqué le club dans un communiqué.

