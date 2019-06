Mercato Séville: Gonalons ne restera pas

Prêté la saison passée par l'AS Rome, Maxime Gonalons ne restera pas au FC Séville. Via Twitter, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a remercié le club andalou pour cette année où, à cause des blessures, il n'aura pu disputer que 13 matches.

"Mon prêt au Sevilla FC m’a beaucoup apporté. Découvrir un nouveau club, des supporters comme je les aime, une ville extraordinaire et un football qui me passionne. C'est avec une certaine nostalgie que je quitte Séville", a-t-il indiqué.

Le milieu de terrain français, âgé de 30 ans, est sous contrat jusqu'en 2021 avec l'AS Rome.

Mi cesión en el Sevilla FC me ha aportado mucho… descubrir un nuevo club, una afición como las que a mí me gustan, una ciudad extraordinaria y un tipo de fútbol que me fascina.

Es con cierta nostalgia como salgo de Sevilla...Nos vemos pronto pic.twitter.com/UTkxfgwDK2