Mercato Séville FC-Monchi: "Aucune offre n'a été faite pour Ben Yedder"

Annoncé du côté de Manchester United, du FC Barcelone ou encore du Paris Saint-Germain, Wissam Ben Yedder est l'un des joueurs convoités du mercato. Toutefois, en conférence de presse, Monchi, le directeur sportif du FC Séville, a assuré que le joueur de 28 ans était à l'heure actuelle toujours Sévillan.

"Ben Yedder est un joueur de Séville. Franchement, aucune offre n'a été faite pour lui", a tout d'abord lancé Monchi avant d'évoquer un possible départ de l'international français, qui est sous contrat avec le club andalou jusqu'en juin 2021. "Après ses vacances, il rejoindra l'équipe pour la pré-saison et, si quelque chose se présente, ce sera évalué avec le président", a déclaré l'ex-gardien de but devant les médias.