Recruté l'an passé par Séville à Lille, Ibrahim Amadou prend maintenant la direction de la Premier League. Le milieu de terrain franco-camerounais, qui peut évoluer en défense centrale, est prêté à Norwich, avec option d'achat. Il n'a joué que 17 matches en Liga la saison passée.

Ibrahim Amadou becomes our fifth signing of the summer, joining on a season-long loan deal from Sevilla! ✌️ #ncfc