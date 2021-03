N’ayant pas été prolongé par Manchester City, Sergio Aguero est libre de s’engager avec l’équipe de son choix au sortir de l’exercice en cours. Même s’il n’est plus très jeune (32 ans), « El Kun » n’est pas à court de propositions pour la prochaine étape de sa carrière. Le FC Barcelone pourrait l’attirer dans ses rangs si jamais Joan Laporta est élu comme président. Et, si l’on en croit Sport Mediaset, la Juventus serait également à ses trousses.

Un duo Aguero - Ronaldo à la Juve ?

Même s’ils ont déjà fait venir Alvaro Morata et Enrico Chiesa l’été dernier, les responsables bianconeri envisagent de renforcer leur secteur offensif. Aguero a un profil qui leur plait beaucoup et ils voient en lui comme le complément idéal de Cristiano Ronaldo. Ce n’est pas la première fois que la Vieille Dame s’intéresse au buteur albiceleste. Mais les précédentes approches n’avaient pas abouti car City s’était toujours opposé jusque-là au départ du meilleur buteur de son histoire.