Mercato : Sébastien Haller débarque à Dortmund !

Une nouvelle aventure pour Sébastien Haller. Après avoir livré une saison 2021-2022 de très haute volée sous le maillot de l'Ajax Amsterdam, symbolisée notamment par 34 buts et 9 passes décisives en 42 matchs, l'international ivoirien s'est engagé ce mercredi en faveur du Borussia Dortmund pour les 4 prochaines saisons. Celui qui était sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club hollandais va de nouveau évoluer en Bundesliga, un championnat qu'il avait fréquenté entre 2017 et 2019 du côté de l'Eintracht Francfort.

Successeur d'Haaland à Dortmund

Troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions 2021-2022 avec 11 réalisations au compteur - seulement devancé par Karim Benzema et Robert Lewandowski - Sébastien Haller va rapporter 35 millions d'euros à l'Ajax avec ce transfert du côté du Borussia Dortmund (31 + 4 millions de bonus). Le meilleur buteur du dernier exercice d'Eredivisie (21 buts) a mis en avant sa motivation à débuter sa nouvelle vie. "J'ai hâte de pouvoir sentir le soutien de plus de 80 000 spectateurs au sein de la famille BVB. J'espère que nous réaliserons de grandes choses ensemble dans les années à venir et que nous pourrons ensuite célébrer ensemble". Il portera le numéro 9, ancienne propriété d'un certain Erling Haaland (parti à Manchester City), dont il est désormais le successeur.