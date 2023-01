Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, Sead Kolasinac réalise des prestations en dents de scie. Le défenseur, arrivé libre en provenance d'Arsenal, a eu du mal à trouver sa place dans les différents systèmes utilisés par les entraîneurs de l'OM (Jorge Sampaoli puis Igor Tudor). Au départ, il était utilisé comme piston gauche sous les ordres de Sampaoli, mais en tant que remplaçant, il n'a jamais réussi à s'imposer, malgré des prestations correctes. Après le départ de Sampaoli et l'arrivée d'Igor Tudor, Kolasinac n'a pas tout de suite eu beaucoup de temps de jeu, étant barré par Nuno Tavares qui performait bien.

Il commençait à performer jusqu'à un match décisif contre Tottenham où il a manqué une tête qui aurait pu qualifier l'OM. Bien que ce moment semblait enterrer le Bosnien, il s'est finalement relevé et lui a permis de s'épanouir. Dix jours plus tard, il a marqué le but décisif de la victoire de l'OM contre l'AS Monaco à la dernière minute. Depuis le retour à la compétition fin décembre, il se montre comme l'un des joueurs clés de l'OM d'Igor Tudor, que ce soit dans la défense à trois ou au poste de piston gauche.

Il semblerait qu'une prolongation de contrat soit en vue pour Kolasinac. Selon RMC Sport, le défenseur de l'Olympique de Marseille, en fin de contrat en juin prochain, pourrait voir son bail prolongé par le board de l'OM. Pablo Longoria, le directeur sportif de l'OM, serait très intéressé par le joueur et son caractère, sur et en dehors du terrain. Un rendez-vous serait prévu dans les prochains jours pour discuter d'une possible prolongation. Affaire à suivre.