Mercato : Schneiderlin arrive à Nice, le Bayern dit non pour Hernandez

Les rumeurs fiables...



Le PSG va peut-être devoir revoir ses intentions de recrutement. S'il se murmure que le club parisien rêverait de s'offrir les deux frères Hernandez, Lucas (24 ans) et Théo (22 ans), lors de ce Mercato, le Bayern Munich, employeur du premier, ne semble pas l'entendre de cette oreille. Comme tout le monde, le directeur du football du club bavarois Hasan Salihamidzic a eu vent de l'intérêt vraisemblable de Leonardo pour les deux jeunes internationaux français. Dimanche, il s'est donc chargé de fermer immédiatement la porte pour son défenseur central utilisé dans le couloir gauche par Didier Deschamps en sélection et victime d'une rupture partielle du ligament interne de la cheville droite en octobre dernier. L'ancien pensionnaire de l'Atlético Madrid n'est pas à vendre, à entendre le Bayern. Espérons pour Paris que l'AC Milan ne se montrera pas aussi catégorique en ce qui concerne Theo.

Les rumeurs peu fiables...



Manchester United va probablement devoir renoncer de son côté à Ansu Fati (17 ans). En faisant parvenir une première offre à hauteur de 150 millions d'euros au Barça pour sa petite pépite, à en croire le Daily Mail, les Red Devils pensaient avoir fait une grande partie du chemin. En réalité, ils pourraient devoir tout reprendre à zéro, et même peut-être oublier le jeune attaquant auteur de 5 buts et d'une passe décisive cette saison. Après avoir refusé l'offre supposée du club mancunien et exigé 20 millions d'euros de plus, soit le montant fixé pour la clause du joueur, les Catalans auraient maintenant décidé de conserver Fati jusqu'à ce qu'il soit majeur, à savoir le 31 octobre prochain, et ce afin que sa clause libératoire passe de 170 M€ à... 392 M€. Ce qui ferait de la petite perle en cas de départ le transfert le plus cher de l'histoire, tout simplement.

Ca va se faire...



Le latéral gauche de Reims Hassane Kamara (26 ans) ne sera pas le seul renfort à venir gonfler les rangs niçois en ce début de semaine. Morgan Schneiderlin va lui aussi emboîter le pas de l'ancien Castelroussin, transféré sur la Côte d'Azur pour un montant avoisinant les 4 millions d'euros. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l'arrivée du milieu de terrain international français d'Everton a été confirmée dimanche soir sur Europe 1 par le directeur du football du club niçois Julien Fournier en personne. L'intéressé a même révélé que le joueur de 30 ans affichant 15 sélections sous le maillot des Bleus avait déjà satisfait à sa visite médicale et qu'il ne lui restait plus désormais qu'à finaliser les derniers détails de son contrat. Schneiderlin, qui faisait partie des cibles principales du GYM sur le marché, va rejoindre les Aiglons dans le cadre d'un transfert estimé entre 2 et 4 M€.