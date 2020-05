Mercato : Sané vers le Bayern, Telles se rapproche du PSG

Ça va se faire



Ce n'est pas la première fois que l'on parle de Leroy Sané au Bayern Munich. Cette fois, cela vient d'un dirigeant bavarois. Ce samedi après-midi, après la victoire contre le Fortuna Düsseldorf (5-0), Uli Hoeness s'est épanché un peu plus sur le sujet du Mercato et une possible arrivée de l'actuel pensionnaire de Manchester City : « Nous avons réussi à prolonger Manuel Neuer. Avec Kimmich, Süle et, espérons-le, Alaba et Thiago, et espérons-le aussi Sané, on aura une équipe jeune et équilibrée. Et je peux imaginer, si tout se passe parfaitement, que le Bayern entame une nouvelle ère. »

Les rumeurs fiables



Alex Telles au PSG, l'hypothèse prend de plus en plus forme. C'est en tout cas l'avis de la presse portugaise. A Bola et le Correio da Manhã sont unanimes, un accord aurait même été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le FC Porto, à propos du principal intéressé, âgé de 27 ans et en fin de contrat en juin 2021. Comme A Bola, le Correio da Manhã va même plus loin et donne une somme d'indemnité, qui s'élèverait à 25 millions d'euros, sans oublier 5 millions de bonus pour atteindre les 30 millions, soit le montant demandé par le club portugais.

Les rumeurs loin d'être fiables



Alors qu'il vient tout juste d'éclore du côté du FC Barcelone, Ansu Fati serait toutefois déjà annoncé sur le départ. C'est en tout cas ce que pense savoir Tuttosport. En effet, le média italien inclut le jeune prodige de 17 ans, plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, dans un échange avec le milieu de terrain bosnien Miralem Pjanic, pensionnaire de la Juventus Turin. Encore sous contrat jusqu'en 2022, la révélation de cette saison 2019-20 devrait toutefois ne pas bouger de sitôt de Catalogne, d'après Mundo Deportivo. Histoire de parfaire encore un peu plus son apprentissage.



