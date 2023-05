Mercato : Samuel Umtiti de retour à l'Olympique Lyonnais ?

Revoir Samuel Umtiti enchaîner les matchs est une chose qui semblait impossible il y a encore à peine un an. Après un prêt plus que prolifique du côté de Lecce en Italie, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais sera de retour au FC Barcelone cet été. Mais selon les informations de Sport, le club catalan ne souhaiterait pas conserver qui défenseur, qui est encore sous contrat jusqu'en 2026.

L'Inter et la Roma aussi intéressés

De plus, le quotidien espagnol ajoute que les dirigeants barcelonais vont écouter les offres cet été et ne devraient pas être très difficiles dans les négociations. Auteur d'une saison pleine en Italie, le défenseur central possède une belle côte de l'autre côté des Pyrénées où l'Inter Milan et la Roma pourraient passer à l'offensive. Mais à en croire les mots du principal intéressé, sa destination serait déjà toute trouvée. Alors qu'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont revenus l'année dernière à l'Olympique Lyonnais, Umtiti pourrait lui aussi se laisser séduire par un retour à la maison. "Nous avons parlé du fait que nous aimerions jouer à nouveau ensemble avant la fin de nos carrières. Il est encore trop tôt pour le dire", a indiqué le champion du Monde 2018, qui aurait le dernier mot pour choisir sa prochaine destination.