Mercato : Saliba prêté 1 an à l'OM

Ce n'était plus qu'une question d'heures, c'est désormais officiel : William Saliba est un joueur de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a confirmé l'arrivée du jeune défenseur central (20 ans). Saliba, qui appartient à Arsenal, fait l'objet d'un prêt pour cette saison 2021-22, après avoir déjà été prêté à Nice la saison passée.

𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗯𝗮 🇫🇷 est prêté pour une saison à 𝗹'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️

Nouveau renfort dans un mercato ambitieux

"Le défenseur d’Arsenal, William Saliba est prêté à l’Olympique de Marseille pour la saison 2021-2022, a indiqué le club phocéen dans un communiqué officiel. L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club anglais, Arsenal FC, pour le défenseur central français de 20 ans, William Saliba. Après le succès de sa visite médicale, William s’est engagé avec le club olympien pour un prêt d’un an. Après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et Pau Lopez, William Saliba est la huitième recrue olympienne du mercato estival 2021."



Avec l'arrivée de cet espoir du foot français, l'Olympique de Marseille enregistre un renfort de poids dans son secteur défensif. Très actif sur le mercato, le club phocéen met toutes les chances de son côté pour redorer son blason sur l'échelle nationale.