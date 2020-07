Les rumeurs fiables Rony Lopes pourrait bien effectuer son grand retour en Ligue 1. En effet, RMC Sport certifie que la rumeur envoyant l'actuel pensionnaire du FC Séville du côté de l'OGC Nice ne serait pas si farfelue que cela. Cette rumeur a commencé à prendre de l'ampleur ces derniers jours. De son côté, le club azuréen se serait ainsi positionné sur le dossier du Portugais de manière la plus concrète possible, et aurait même déjà formulé une première offre. L'ancien Monégasque pourrait donc déjà quitter l'Espagne et la Liga pour revenir dans un championnat français qu'il connaît déjà, au sein d'un club situé à seulement quelques kilomètres de l'ASM.

Les rumeurs loin d'être fiables Ces dernières semaines, Luka Jovic voit son nom circuler aux quatre coins de l'Europe. La faute certainement à une première saison en Liga plus que compliquée. En effet, l'attaquant serbe n'a guère vu la lumière du jour cette année, avec seulement deux buts inscrits, au sein d'un Real Madrid, qui avait déboursé la coquette somme de 60 millions d'euros, au Benfica Lisbonne l'été dernier, pour s'attacher ses services. Selon le Mundo Deportivo, Chelsea aurait montré de l'intérêt. Un club londonien qui a déjà mis les moyens pour Timo Werner. Reste désormais à savoir à quel prix les Merengue seront éventuellement disposés à le laisser partir.

Ça va se faire Une ancienne connaissance serait sur le point de retrouver la Liga. Alvaro Negredo devrait prendre la direction de Cadiz, promu dans l'élite. Ce dimanche soir, c'est le président de la formation espagnole, Manuel Vizcaino, qui a lui-même confirmé la nouvelle, après l'officialisation de la montée de son club. Par la passé, l'avant-centre espagnol, vainqueur de l'Euro 2012, a déjà porté les couleurs de Séville ou bien encore Valence, mais aussi Manchester City. Âgé aujourd'hui de 34 ans, l'avant-centre sera, d'ici quelques semaines, en fin de contrat avec son club actuel, à savoir Al-Nasr. Cela fait trois ans qu'il n'avait plus foulé les pelouses de son championnat national.