Mercato : réunion entre le PSG et le clan Mbappé, "encore en réflexion", dit Leonardo

"Oui, il y a des discussions à Doha, on se rencontre", a reconnu Leonardo au micro de Canal+ Décalé. "Les discussions avec Kylian, je pense qu'il y en a toujours eu. Kylian parle avec nous aussi, il y a une communication constante, il est encore en réflexion, il voit tout", a ajouté le Brésilien samedi soir, après la conquête du dixième titre de champion de France du PSG.

"Il est encore dans un moment de réflexion, je pense qu'il réfléchit. Je pense qu'il y a une possibilité qu'il reste. Ok, le contrat va finir, il y a une possibilité qu'il parte, mais je pense qu'il est vraiment dans une réflexion", insisté le dirigeant. Le clan Mbappé n'a pas dissimulé son voyage au Qatar, pays des propriétaires du PSG, dévoilé sur les réseaux sociaux par le petit frère de "Kyky", Ethan (15 ans), lui-même joueur du club parisien en catégories jeunes.

Surenchère ?

La mère du meilleur buteur de Ligue 1, Fayza Lamari, était également présente à Doha selon la presse, alors que le président Nasser al-Khelaïfi est au Qatar pour la période du ramadan. Relancé sur le sujet en zone mixte, Mbappé a assuré que "rien n'avait changé" par rapport à sa dernière sortie sur le sujet, où il avait déclaré qu'il réfléchissait encore. Avec la conquête de la L1, l'attention du PSG est désormais tournée vers la reconstruction sportive du club pour la saison prochaine, avec la crainte de perdre gratis Mbappé, acquis en 2017 pour 180 M EUR, soit à l'époque le deuxième plus haut transfert de l'histoire. Des médias espagnols ont évoqué une surenchère du clan Mbappé pour la prime à la signature, démentie par l'entourage du joueur.

A l'inverse, le quotidien allemand Bild a évoqué l'existence d'un pré-contrat qui aurait été signé entre le Real Madrid et les représentants du champion du monde. Il ne resterait plus qu'à affiner l'accord sur les droits d'image du joueur, que la "Maison Blanche" ne partage qu'exceptionnellement avec ses stars, comme Cristiano Ronaldo par le passé, par exemple. Le clan Mbappé a montré son acuité sur ces questions avec le boycott par Kylian d'une séance marketing en équipe de France, pour "faire bouger les lignes", expliquaient ses conseillers, et bien distinguer la part de la star.