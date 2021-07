Mercato : Retour à l’envoyeur pour Pjanic ?

Jeudi, le club du FC Barcelone a clairement indiqué, par la voie de son président, qu'il cherchait toujours à vendre plusieurs actifs joueurs, à l'instar de Miralem Pjanic et Samuel Umtiti. Le milieu de terrain bosnien souhaite revenir dans son ancien club de la Juventus, et il semble que les deux parties soient prêtes à jouer cartes sur table. Le journal italien Tuttosport a rapporté qu'une rencontre avait eu lieu entre l'agent de Pjanic, Fali Ramadani, et des représentants de la Juventus à Milan mercredi. Ramener le joueur de 31 ans à Turin ne sera cependant pas simple.

Allegri souhaite son retour

En attendant, les discussions se poursuivent, mais il faut se rappeler que Pjanic faisait partie intégrante de l'équipe de Massimiliano Allegri lors de son premier passage à la Juventus. L'Italien a été reconduit dans ses fonctions de successeur d'Andrea Pirlo cet été. D'où l'émergence des rumeurs...