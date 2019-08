Mercato Rennes: Officiel pour Gnagnon

Au lendemain de sa victoire à Strasbourg (0-2), son troisième succès en autant de rencontres de championnat, le Stade Rennais enregistre le retour de Joris Gnagnon, prêté pour une saison par Séville. Le défenseur franco-ivoirien de 22 ans avait été vendu l'été dernier pour 15 millions d'euros au club andalou, où il n'aura joué que 7 rencontres de Liga.

"Nous sommes très heureux du retour de Joris, quasiment un an après son départ, se réjouit le président Olivier Létang. C’est un enfant de la maison, issu du centre de formation, un amoureux du Stade Rennais. Joris a gardé un contact permanent avec tout le monde et a suivi le parcours du club la saison passée. Il a été un grand supporter. Après cette expérience au Séville FC, Joris revient avec beaucoup de détermination et d’envie pour intégrer notre effectif professionnel et apporter toutes ses qualités."

"Je suis très heureux de retrouver mon club formateur, assure de son côté Gnagnon. Le Stade Rennais F.C. a et aura toujours une place particulière pour moi. Ce retour en prêt était la meilleure option possible. Depuis l’Espagne, j’ai toujours gardé un œil attentif sur Rennes. La saison dernière a été exceptionnelle et historique. Le club a grandi. Ce retour à la maison est l’occasion pour moi de lui rendre ce qu’il m’a apporté. Je compte bien tout donner."