Mercato Rennes: Létang évoque le cas Sarr

Si le Stade Rennais a bien reçu une première offre de Watford pour Ismaïla Sarr, confirmée par Olivier Létang et refusée, le dossier est pour l’instant en stand-by. "On n’a pas eu de nouvelle offre depuis la dernière fois. Le club anglais n’est pas revenu vers nous. Je ne vous donnerai pas de chiffre", a indiqué le président du club breton, lundi en conférence de presse.

"Le marché anglais ferme dans dix-sept jours. La possibilité qu’il reste avec nous est très forte, a-t-il ajouté. D’autres clubs se sont renseignés, mais sans faire d’offre ferme. Aujourd’hui, on est dans la préservation des intérêts du club. On en a reparlé avec Julien (Stéphan). Si Ismaïla reste une année de plus avec nous, on serait contents. Si un club arrive et soumet une offre, on en discutera."