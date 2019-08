Mercato Rennes: Bensebaini vers la Bundesliga

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie en juillet dernier, Ramy Bensebaini pourrait quitter Rennes dans les prochains jours.

Le latéral gauche est en contact avec le Borussia Monchengladbach depuis l'année dernière. Cette saison le club allemand s'est montré plus offensif pour le convaincre, et cela devrait fonctionner. Le joueur n'était pas présent à l'entraînement ce matin, et a été autorisé à se rendre en Allemagne pour négocier avec le club où évolue Alassane Pléa.

Il devrait même passer sa visite médicale dans les prochaines heures, avant de s'engager.