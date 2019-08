Mercato : Renato Sanches arrive à Lille

Lille tient son gros coup. Renato Sanches va bien s'engager avec le Losc qui est tombé d'accord avec le Bayern Munich. Le Portugais arrivera ce vendredi après-midi à Lille pour passer sa visite médicale au domaine de Luchin.

Le champion d'Allemagne et les Dogues seraient d'accord pour un transfert avoisinant les 20 millions d'euros qui pourraient devenir 25 millions avec les bonus. Soit le transfert plus plus élevé du club nordiste qui a déjà dépensé environ 18 millions pour Yusuf Yazici. Le Losc aura déboursé plus de 80 millions sur ce mercato estival mais peut se le permettre après avoir récolté beaucoup plus grâce aux ventes de Nicolas Pépé, Rafael Leao, Thiago Mendes, Youssouf Koné et Anwar El Ghazi.

En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Renato Sanches voulait quitter la Bavière. Le joueur de 22 ans était sous contrat jusqu’en 2021 après que les Allemands l'aient acheté 35 millions d’euros au Benfica en 2016. L'international, vainqueur de l'Euro 2016 en France, va s'engager pour cinq saisons avec le Losc qui désirait étoffer son milieu de terrain. Avec une recrue d'un tel calibre, Christophe Galtier devrait être ravi.

