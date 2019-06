Mercato Reims: Discussions avec deux clubs anglais pour Mendy ? 

Alors que Reims a déjà anticipé son départ en recrutant deux gardiens de but cet été (Predrag Rajkovic et Yehvann Diouf), Edouard Mendy pourrait rebondir en Premier League la saison prochaine. Selon RMC, des discussions auraient en tout cas été entamées avec les clubs de Norwich et Aston Villa alors que Rennes, de son côté, aurait pour sa part formulée une offre, refusé par le Stade Rémois. Toujours selon le média, Montpellier aurait également tenté une approche pour le dernier rempart de 27 ans.