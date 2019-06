Mercato Real-Mendy: "Zidane me fera progresser"

Ferland Mendy s'est engagé pour les six prochaines saisons avec le Real Madrid. Un bail au long cours signe d'une confiance réciproque. Le latéral international, qui évoluait jusque-là à l'Olympique Lyonnais, sait évidemment qu'il prend un virage d'importance pour une carrière encore à écrire. "Je suis fier et honoré de signer dans le plus grand club du monde, avec un entraîneur qui me fera progresser", a-t-il expliqué rapporte Marca. Mendy devrait partager son temps de jeu avec le Brésilien Marcelo la saison prochaine.