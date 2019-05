Mercato Real Madrid: Varane attend Pogba et Hazard

Alors qu’il a finalement décidé de rester au Real Madrid, Raphael Varane espère bien voir de nouvelles têtes arriver lors du prochain mercato estival. Le défenseur tricolore serait notamment ravi de voir son compère Paul Pogba le rejoindre dans la capitaine madrilène.

"Ce que Pogba m’a dit, je ne peux pas vous le révéler, mais tout grand joueur a sa place au Real, et c’en est un, a ainsi expliqué Varane dans une interview accordée à Marca. À Madrid, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de rumeurs et nous verrons où il sera en août."

Et l’ancien Lensois espère tout autant voir arriver Eden Hazard, dont le nom est également régulièrement évoqué. "Je le connais depuis que j’ai commencé à Lens. C’est un joueur de haut niveau, et comme je l’ai déjà dit pour Pogba, il a lui aussi sa place à Madrid, a-t-il confié. Il est dans le meilleur moment de sa carrière vu son âge et sa qualité. Lorsque nous nous sommes rencontrés en demi-finale de la Coupe du monde, nous savions que nous devions mettre en place un plan spécial pour le freiner."