Mercato Real Madrid: Une nouvelle recrue en approche 

Sur tous les fronts sur le marché des transferts, le Real Madrid devrait rapidement enregistrer une nouvelle arrivée.

Si le dossier Eden Hazard tarde à être bouclé, les Merengue toucheraient au but concernant Luka Jovic. A en croire AS, le transfert du jeune attaquant serbe serait en effet désormais acté et l’officialisation de son arrivée devrait intervenir dès la semaine prochaine.

Un accord aurait en effet été trouvé avec l’Eintracht Francfort moyennant une indemnité de quelque 60 millions d’euros.