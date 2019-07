Évoqué depuis plusieurs mois, le départ de Dani Ceballos prend forme. Et si Tottenham a un temps semblé tenir la corde pour accueillir le joueur du Real Madrid, c’est à Arsenal que le jeune international espagnol devrait évoluer la saison prochaine.

A en croire AS, les deux clubs se seraient entendus sur un prêt d’un an sans option d’achat. Un joli coup pour les Gunners qui doivent composer avec une enveloppe transferts limitée et sont une nouvelle fois privés de Ligue des champions.