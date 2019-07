Mercato Real Madrid: Un nouveau départ finalisé

Gareth Bale et James Rodriguez ne sont pas les deux seuls joueurs indésirables aux yeux de Zinédine Zidane invités à quitter le Real Madrid. Il en est de même de Dani Ceballos, qui ne trouve pas grâce aux yeux du technicien tricolore.

Et à en croire As, le dossier du jeune milieu de terrain serait en passe d’être finalisé. Malgré l’intérêt de Tottenham, Arsenal aurait en effet convaincu l’international espagnol et se serait entendu avec les Merengue sur la base d’un prêt pour une saison.

De retour de vacances après avoir remporté l’Euro espoirs, le Madrilène est attendu dans la journée à Londres afin de passer la visite médicale et parapher son contrat chez les Gunners.