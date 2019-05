Mercato Real Madrid: Un milieu de terrain chez l'ennemi ?

Poussé vers la sortie par Zinedine Zidane, avec lequel il ne parviendrait pas à s'entendre, Marcos Llorente s'apprête à quitter le Real Madrid au cours de l'été à venir. Or, d'après les informations relayées par AS, le milieu de terrain espagnol serait dans le collimateur d'un certain Diego Simeone, le coach de l'Atlético de Madrid.

Les Colchoneros se verraient bien récupérer le joueur de 24 ans, d'autant plus si le technicien argentin perd Rodri, ciblé par Manchester City. Seul bémol, et non des moindres, Marcos Llorente dispose dans son contrat d'une clause libératoire fixée à 200 millions d'euros.