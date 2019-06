Mercato Real Madrid: Un joli coup à 25 millions dans les tuyaux ?

Le Real Madrid a d’ores et déjà frappé fort lors de ce mercato estival en attirant Luka Jovic, Ferland Mendy et Eden Hazard. Les Merengue ne comptent pas en rester là et espèrent désormais attirer Paul Pogba.

Des arrivées à prix d’or qui supposent une vague de départs pour financer ce recrutement ambitieux. Et à en croire Record, les dirigeants madrilènes pourraient rapidement récupérer quelque 25 millions d’euros grâce à un joueur indésirable: Raul de Tomas.

Prêté la saison dernière au Rayo Vallecano, l’attaquant espagnol a beau afficher 14 buts en 33 matches de Liga, il n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane mais plait beaucoup au Benfica. A tel point que le club lisboète aurait déjà formulé une offre de 20 millions d’euros pour s’attacher ses services. Une offre pour l’heure repoussée par les dirigeants du Real qui escomptent en effet 25 millions d’euros pour l’attaquant de 24 ans. Les deux clubs devraient rapidement s’entendre.