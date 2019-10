Mercato Real Madrid: Un départ en bonne voie ?

Réduit à la portion congrue depuis le début de saison, Isco s’impatiente. A tel point qu’à en croire la Sexta, l’international espagnol envisagerait de plus en plus de quitter le Real Madrid lors du prochain mercato hivernal.

Et son éventuel départ serait vu d’un très bon œil par les dirigeants madrilènes qui étaient déjà enclins à le laisser partir l’été dernier. Les 70 millions d’euros que les Merengue espèrent retirer de sa vente pourraient en effet servir à recruter Christian Eriksen, que Tottenham pourrait chercher à vendre plutôt que de le laisser partir libre l’été prochain,

Malgré son temps de jeu limité, Isco ne manquerait pas de courtisans puisque Manchester City, Arsenal, Naples et la Juventus seraient sur les rangs.