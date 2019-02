Mercato Real Madrid: Un défenseur souhaite partir

S'il vient de débuter sa neuvième saison parmi l'équipe professionnelle du Real Madrid, Nacho Fernandez n'a jamais réussi à s'imposer comme un joueur de premier plan chez les Merengues. Et depuis la prise de pouvoir de Santiago Solari, l'international espagnol, qui avait su se montrer plus à son avantage en 2016-2017 et 2017-2018, a perdu en temps de jeu.

Tant et si bien que, selon la presse espagnole, le polyvalent défenseur serait décidé à quitter son club formateur l'été prochain pour rebondir sous d'autres cieux, dans le cas où le technicien argentin serait maintenu à son poste. Arsenal et l'AS Rome pourraient être intéressés par son profil.