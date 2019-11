Mercato Real Madrid: Un attaquant annoncé à la Roma 

Les semaines passent et Mariano ne voit toujours rien venir. L'attaquant passé par l'Olympique Lyonnais ne compte absolument pas pour un Zinedine Zidane qui ne le convoque même plus pour les matches. Mariano s'est donc fait une raison et selon son agent, David Aranda, cité par laroma24.it, la situation va rapidement évoluer. "Il va être prêté deux ans même si nous n'avons pas encore décidé du club", a-t-il confié. Il semblerait que l'AS Rome soit en tête de liste pour l'accueillir dès le mois de janvier.

L'été dernier, le joueur n'avait pas souhaité quitter le Real Madrid mais il a été contraint de se rendre à l'évidence. Son salaire estimé à 4 millions par an pourrait cependant poser un problème...