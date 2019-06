Mercato Real Madrid: Trois joueurs pistés par l’Inter

Tout juste nommé entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte aurait ciblé trois joueurs du Real Madrid. Selon Calciomercato, Mateo Kovacic, Nacho Fernandez et Marco Asensio seraient ainsi dans les petits papiers du nouveau technicien nerazzurro.

Le club espagnol, qui a déjà investi plus de 150 millions d’euros sur le marché des transferts avec Rodrygo (Santos), Eder Militao (FC Porto) et Luka Jovic (Francfort), et va encore en dépenser beaucoup pour Eden Hazard (Chelsea) voire Ferland Mendy (OL), pourrait avoir besoin de vendre pour équilibrer ses comptes.